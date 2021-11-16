Дочь Анастасии Заворотнюк переносит свадьбу из-за болезни матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна Заворотнюк, решила отложить церемонию своего бракосочетания в связи с непростым состоянием матери.

Об этом девушка сообщила у себя на страничке в социальной сети Instagram.

По словам 25-летней девушки, болезнь родного человека разделила ее жизнь на «до» и «после».

Дочь артистки собиралась выйти замуж за избранника, когда узнала о страшном диагнозе матери, о раке головного мозга. Мероприятие было решено отложить до лучших времен. Сегодня же Анна не знает, хочет ли вообще устраивать пышное торжество.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исполнительница песни «Russia Woman» Манижа днем ранее получила предложение от своего парня стать его женой. Участница «Евровидения» от России решила рассказать общественности, как это было.