За расчленение петербуржца, останки которого нашли в Смоленке, задержали его сына

За расчленение петербуржца, останки которого нашли в Смоленке, задержали его сына
Подозреваемый задержан. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники петербургской полиции задержали предполагаемого убийцу и расчленителя мужчины, останки которого выловили из реки на Васильевском острове.

Как сообщила пресс-служба городского ГУ МВД, полицией установлен и задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении 66-летнего мужчины со Смоленской улицы.

Как считает следствие, пенсионера убил его собственный 35 летний сын. Предполагается, что в квартире дома 1 по Смоленской между родственниками произошел бытовой конфликт. В результате сын застрелил отца из охотничьего ружья, расчленил тело и выкинул его в реку Смоленку.

Следователи расследуют уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ). Все обстоятельства преступления выясняются.

Напомним, во вторник около 13 часов рабочие во время ремонта набережной у дома 20 по улице Кораблестроителей нашли мешок с останками мужчины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями.

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