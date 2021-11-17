Гинцбург считает, что для каждого переболевшего коронавирусом своя прививка

Гинцбург считает, что для каждого переболевшего коронавирусом своя прививка. Фото: pixabay

Гинцбург считает, что для каждого переболевшего коронавирусом своя прививка. Фото: pixabay

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что для людям старше 60 лет, переболевшим коронавирусом, лучше прививаться «Спутником V».

По мнению главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, для каждой категории людей, переболевших коронавирусной инфекцией, есть свой вариант лучшей прививки. Об этом сообщают РИА Новости.

Так, люди, которые старше 60 лет в лучшем случае должны привиться «Спутником V», а младше, — «Спутником Лайт».

Гинцбург отметил, что в этом отношении Минздрав принял абсолютно верное решение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава центра Гамалеи заявил: никаких побочных эффектов после применения назальной формы вакцины от COVID-19 не зарегистрировано. По его словам, в настоящее время нет ответа на вопрос об использовании назального препарата от коронавируса вместо вакцинации.