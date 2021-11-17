Гинцбург считает, что для каждого переболевшего коронавирусом своя прививка

Гинцбург считает, что для каждого переболевшего коронавирусом своя прививка
Гинцбург считает, что для каждого переболевшего коронавирусом своя прививка. Фото: pixabay

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что для людям старше 60 лет, переболевшим коронавирусом, лучше прививаться «Спутником V».

По мнению главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, для каждой категории людей, переболевших коронавирусной инфекцией, есть свой вариант лучшей прививки. Об этом сообщают РИА Новости.

Так, люди, которые старше 60 лет в лучшем случае должны привиться «Спутником V», а младше, — «Спутником Лайт».

Гинцбург отметил, что в этом отношении Минздрав принял абсолютно верное решение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава центра Гамалеи заявил: никаких побочных эффектов после применения назальной формы вакцины от COVID-19 не зарегистрировано. По его словам, в настоящее время нет ответа на вопрос об использовании назального препарата от коронавируса вместо вакцинации.

"Спутник V" александр гинцбург вакцинация исследовательского центра Гамалеи Россия спутник лайт


 

Новости партнеров
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Откровения Пересильд: о карьере «через постель» и отговорах бывшего мужа от полета в космос
Откровения Пересильд: о карьере «через постель» и отговорах бывшего мужа от полета в космос
Куда пропал сын Жанны Фриске и какую ошибку боится повторить его отец Дмитрий Шепелев
Куда пропал сын Жанны Фриске и какую ошибку боится повторить его отец Дмитрий Шепелев
Петербург на глазах Беглова потерял
Петербург на глазах Беглова потерял "Севкабель" и его налоги
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне потратили 2,3 трлн рублей на новые автомобили
СК возбудил против депутата от КПРФ Артема Самсонова дело о педофилии
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Из Тихвинской больницы угнали автомобиль с вакциной
В Петербурге утвердили инициативу о новых налогах и льготах
Константина Сухенко утвердили в должности представителя губернатора в ЗакСе
Рождественская ярмарка ограничит движение в центре Петербурга
В конце декабря «Алроса» открывает рейсы из Петербурга в Тель-Авив