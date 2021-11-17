Башкин: врачей, отговаривающих от вакцинации, нужно лишить медицинских дипломов

Башкин: врачей, отговаривающих от вакцинации, нужно лишить медицинских дипломов
Врачей, отговаривающих от вакцинации, нужно лишить медицинских дипломов. Фото: Pixabay

По мнению сенатора, кандидата медицинских наук Александра Башкина, медиков, которые отговаривают россиян от вакцинации, нужно лишить медицинских дипломов пожизненно.

Врач, отговаривающий от прививки против коронавируса, не получил должного образования, медицинских познаний и практики, — так считает сенатор Александр Башкин. Об этом он заявил РИА Новостям.

Врачей, которые против прививок, по мнению Башкина, не следует допускать к работе с пациентами, которая связана с вирусологией и вакцинацией. У члена Совфеда возникает много вопросов, каким образом такие специалисты получили свои дипломы.

«Это нарушение медицинского кодекса, клятвы Гиппократа, кодекса честных врачей», — отметил Башкин.

Сенатор также отметил, что за такие действия в настоящий момент предусмотрена дисциплинарная ответственность в форме увольнения. Он считает, что стоит подумать об ужесточении мер, например, лишать таких врачей лицензии, либо перевести дисциплинарную ответственность в административную или даже уголовную.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач Александр Мясников призвал россиян не трусить и не слушать сомнительные рекомендации по поводу прививки от коронавируса. Мясников заявил, что страх вакцинации не оправдан и на самом деле переживать не о чем.

Александр Башкин вакицнация дисциплинарная ответственность коронавирус Россия совфед


 

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