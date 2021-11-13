«Включите мозг»: Мясников дал совет боящимся прививки

«Включите мозг»: Мясников дал совет боящимся прививки
Как отметил врач, многие убеждены, что вакцина остается в теле на всю жизнь. Фото: кадр из видео Youtube

Врач призвал россиян не трусить и не слушать сомнительные рекомендации.

Врач и телеведущий Александр Мясников дал совет россиянам, которые боятся делать прививку от коронавируса. Он высказался в беседе с «Вечерней Москвой».

Мясников заявил, что страх таких людей не оправдан и на самом деле переживать не о чем. Он посоветовал всем боящимся наконец «включить мозг и не слушать идиотов». Врач порекомендовал не обращать внимание на провокаторов и истериков.

«Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично! Вы вот используете ремень безопасности, когда едете в машине, вы же не боитесь пристегиваться»,

— объяснил Мясников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов назвал игнорирующих вакцинацию петербуржцев безответственными. По его словам, если количество заболевших COVID-19 будет расти, пострадают больные диабетом, сердечники, неврологические и другие пациенты.

Александр Мясников вакцинация прививка


 

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