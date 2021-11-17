Следователи предъявили обвинение жителю Петербурга, расчленившему отца электролобзиком

Следователи предъявили обвинение петербуржцу в убийстве отца, тело которого он расчленил электролобзиком.

«Предъявлено обвинение 35-летнему сыну потерпевшего, который признался в инкриминируемых ему деяниях», — сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

По версии следствия, 13 ноября подозреваемый застрелил своего 66-летнего отца из охотничьего ружья во время ссоры, после чего расчленил тело и выбросил в реку.

С целью сокрытия следов преступления, он купил две тележки и две хозяйственные сумки, в которые сложил расчлененные электролобзиком части тела отца и выбросил их в реку.

Тележку с сумкой с останками мужчины нашли во время работ по укреплению набережной реки Смоленка.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 ноября, стало известно об обнаружении клетчатой сумки с человеческими останками в реке Смоленка. На подозрительную сумку обратил внимание один из рабочих, который укреплял набережную неподалёку от моста Кораблестроителей.