Фура врезалась в легковушку на перекрестке Приморского и Яхтенной

Фура врезалась в легковушку на перекрестке Приморского и Яхтенной
Инцидент случился на перекрёстке Приморского шоссе и Яхтенной улицы.Фото: vk.com/spb_today

В среду, 17 ноября, в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и легкового автомобиля.

Инцидент случился на перекрёстке Приморского шоссе и Яхтенной улицы.

«Фура повернула во встречную легковую на перекрёстке Приморского шоссе и Яхтенной улицы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

«Так, там поворот по светофору. Скорее всего веста проскакивала на мигающий красный», — предположили пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием каршеринга и легковушки. На месте работали медики и спасатели.

авария дтп приморский район


 

Новости партнеров
Петербург на глазах Беглова потерял
Петербург на глазах Беглова потерял "Севкабель" и его налоги
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Куда пропал сын Жанны Фриске и какую ошибку боится повторить его отец Дмитрий Шепелев
Куда пропал сын Жанны Фриске и какую ошибку боится повторить его отец Дмитрий Шепелев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фура врезалась в легковушку на перекрестке Приморского и Яхтенной
Бондаренко заменил спикера Бельского на заседании петербургского парламента
В ФРГ обеспокоены приостановкой сертификации «Северного потока — ...
В Ленобласти ковид-больными стали еще 424 человека
Следователи предъявили обвинение жителю Петербурга, расчленившему отца ...
Проект КАД-2 в Петербурге предполагает полностью новое строительство
В Петербурге от последствий коронавируса не стало еще 84 человека
В Ленобласти мать рассказала полиции о половой жизни своей 15-летней дочери