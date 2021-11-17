Фура врезалась в легковушку на перекрестке Приморского и Яхтенной

Инцидент случился на перекрёстке Приморского шоссе и Яхтенной улицы.Фото: vk.com/spb_today

Инцидент случился на перекрёстке Приморского шоссе и Яхтенной улицы.Фото: vk.com/spb_today

В среду, 17 ноября, в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и легкового автомобиля.

Инцидент случился на перекрёстке Приморского шоссе и Яхтенной улицы.

«Фура повернула во встречную легковую на перекрёстке Приморского шоссе и Яхтенной улицы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

«Так, там поворот по светофору. Скорее всего веста проскакивала на мигающий красный», — предположили пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием каршеринга и легковушки. На месте работали медики и спасатели.