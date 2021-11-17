В Петербурге следствие ищет ноги расчлененного сыном мужчины

В Петербурге следствие ищет ноги расчлененного сыном мужчины
Убийство могло произойти на Новосмоленской набережной,1. Фото: "Яндекс панорамы"

Следственные органы СК России по Петербургу продолжают расследование уголовного дела. Разыскиваются оставшиеся части тела погибшего мужчины.

В Петербурге 35-летнему сыну потерпевшего предъявлено обвинение в убийстве своего отца.

Накануне в Василеостровском районе города были найдены расчлененные части тела 66-летнего петербуржца. В хозяйственной сумке-бауле, привязанной веревкой к металлической тележке, на набережной реки Смоленки были найдены туловище, руки и голова. Нижние конечности в данный момент не обнаружены.

Обвиняемый уже признался в инкриминируемых ему деяниях.

13 ноября, в связи с долгим конфликтом с отцом по поводу квартирного вопроса, мужчина выстрелил в голову отца из охотничьего ружья, а затем пилой-лобзиком расчленил его тело. Ночью он вынес тело в двух хозяйственных сумках, выкинув их с Новосмоленской набережной в реку Смоленку.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, а также местонахождения других частей тела потерпевшего. Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приозерском районе мужчина отрубил голову топором своей знакомой.

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