В Петербурге следствие ищет ноги расчлененного сыном мужчины

Следственные органы СК России по Петербургу продолжают расследование уголовного дела. Разыскиваются оставшиеся части тела погибшего мужчины.
В Петербурге 35-летнему сыну потерпевшего предъявлено обвинение в убийстве своего отца.
Накануне в Василеостровском районе города были найдены расчлененные части тела 66-летнего петербуржца. В хозяйственной сумке-бауле, привязанной веревкой к металлической тележке, на набережной реки Смоленки были найдены туловище, руки и голова. Нижние конечности в данный момент не обнаружены.
Обвиняемый уже признался в инкриминируемых ему деяниях.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, а также местонахождения других частей тела потерпевшего. Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приозерском районе мужчина отрубил голову топором своей знакомой.