В Петербурге следствие ищет ноги расчлененного сыном мужчины

Следственные органы СК России по Петербургу продолжают расследование уголовного дела. Разыскиваются оставшиеся части тела погибшего мужчины.

В Петербурге 35-летнему сыну потерпевшего предъявлено обвинение в убийстве своего отца.

Накануне в Василеостровском районе города были найдены расчлененные части тела 66-летнего петербуржца. В хозяйственной сумке-бауле, привязанной веревкой к металлической тележке, на набережной реки Смоленки были найдены туловище, руки и голова. Нижние конечности в данный момент не обнаружены.

Обвиняемый уже признался в инкриминируемых ему деяниях.

13 ноября, в связи с долгим конфликтом с отцом по поводу квартирного вопроса, мужчина выстрелил в голову отца из охотничьего ружья, а затем пилой-лобзиком расчленил его тело. Ночью он вынес тело в двух хозяйственных сумках, выкинув их с Новосмоленской набережной в реку Смоленку.