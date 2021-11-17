На Большом проспекте В.О. столкнулись две машины такси

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Большого проспекта В.О - 8-й линии В.О. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Большого проспекта В.О - 8-й линии В.О. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 17 ноября, в Василеостровском районе Петербурга столкнулись две машины такси.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на перекрёстке Большого проспекта В.О — 8-й линии В.О.

«Утром на перекрёстке Большого проспекта В.О — 8-й линии В.О. две машины Яндекс Го и Яндекс Такси помяли друг друга», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием каршеринга и легковушки. На месте работали медики и спасатели.