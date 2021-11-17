«Она сразу пошла на дну»: петербуржец, показал, как топил тележку с останками отца

Мужчина рассказал, как избавлялся от тела отца. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Мужчина рассказал, как избавлялся от тела отца. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Петербуржец, обвиненный в убийстве отца, рассказал и показал, как топил тележку с расчлененными частями тела в реке Смоленке.

Следственные органы СК России по Петербургу продолжают расследовать уголовное дело по факту обнаружения 16 ноября в Василеостровском районе частей тела мужчины.

35-летний гражданин, участвуя в следственных действиях, показал, как бросил в Смоленку тележку с сумкой, в которой был его расчлененный отец.

СК сегодня, 17 ноября, опубликовал часть видеозаписи следственных действий. На кадрах мужчина стоит на набережной Смоленки и подробно описывает, как избавлялся от тела.

По его словам, улики он решил ликвидировать примерно в 2-3 часа ночи. Тяжелую сумку он приподнял на колено и перекинул через ограждение набережной. Тележка отлетела метра на три.

«Она сразу пошла на дно», — рассказывает 35-летний мужчина.

Накануне в Василеостровском районе города были найдены расчлененные части тела 66-летнего петербуржца. В хозяйственной сумке-бауле, привязанной веревкой к металлической тележке, на набережной реки Смоленки были найдены туловище, руки и голова. Нижние конечности в данный момент не обнаружены.

По версии следствия, 13 ноября в связи с долгим конфликтом с отцом по поводу квартирного вопроса, мужчина выстрелил в голову родственнику из охотничьего ружья, а затем пилой-лобзиком расчленил его тело. Ночью он вынес тело в двух хозяйственных сумках, выкинув их с Новосмоленской набережной в реку Смоленку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец убил сожителя матери солевой лампой.