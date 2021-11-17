Хулиган камнем разбил окно стоматологии в Петергофе

В Петергофе росгвардейцы задержали правонарушителя, повредившего окно медицинского учреждения.
Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 17 ноября.
Злоумышленника задержали рано утром, в среду, в 04:10, на месте происшествия. Мужчина из хулиганских побуждений решился камнем разбить окно стоматологической клиники, находящейся на улице Первого Мая в Петергофе.
Однако работник овощной базы, которая находится совсем рядом со стоматологией, услышав подозрительные звуки, тут же нажал кнопку тревожной сигнализации. В результате прибывшие по данному адресу росгвардейцы задержали хулигана. Его передали полицейским для выяснения обстоятельств.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали мужчину, выхватившего из рук девушки деньги на Рубинштейна.