Хулиган камнем разбил окно стоматологии в Петергофе

Хулиган камнем разбил окно стоматологии в Петергофе
Хулиган камнем разбил окно стоматологической клиники. Фото: pexels.com

В Петергофе росгвардейцы задержали правонарушителя, повредившего окно медицинского учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 17 ноября.

Злоумышленника задержали рано утром, в среду, в 04:10, на месте происшествия. Мужчина из хулиганских побуждений решился камнем разбить окно стоматологической клиники, находящейся на улице Первого Мая в Петергофе.

Однако работник овощной базы, которая находится совсем рядом со стоматологией, услышав подозрительные звуки, тут же нажал кнопку тревожной сигнализации. В результате прибывшие по данному адресу росгвардейцы задержали хулигана. Его передали полицейским для выяснения обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали мужчину, выхватившего из рук девушки деньги на Рубинштейна.

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