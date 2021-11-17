«Россия» стала второй среди отечественных авиакомпаний по количеству эксплуатируемых судов

Флот самолетов «России» сосредоточен в базовых аэропортах в Москве (Шереметьево) и Санкт-Петербурге (Пулково). Фото: АК "Россия"

Флот самолетов «России» сосредоточен в базовых аэропортах в Москве (Шереметьево) и Санкт-Петербурге (Пулково). Фото: АК "Россия"

Авиакомпания «Россия», находящаяся в группе «Аэрофлот», заняла второе место среди отечественных авиакомпаний по количеству эксплуатируемых в парке воздушных судов.

Причиной роста компании стала реализация новой стратегии. На начало ноября 2021 года флот «России» составил 116 самолетов, сообщили на официальном сайте авиаперевозчика.

Флагман авиакомпании — лайнер Superjet 100, их количество в парке достигло 56. Все они приступили к полетам в 2021 году. Эксплуатация этих воздушных судов закрепила за авиакомпанией «Россия» звание крупнейшего эксплуатанта лайнеров отечественного производства.

На сегодняшний день весь парк воздушных судов Superjet 100 демонстрирует один из самых высоких показателей налета. Согласно планам к концу года флот «России» будет насчитывать 66 отечественных лайнеров Superjet 100, а к концу 2022 года — достигнет 87.

В предстоящем году авиакомпания начнет принимать в состав своего парка первые новейшие российские лайнеры МС-21. Это станет интегральной частью глобальной стратегии группы «Аэрофлот» по образованию на базе авиакомпании «Россия» крупнейшего перевозчика.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» вошла в тройку крупнейших авиаперевозчиков страны.