Реанимация и спасатели прибыли к ДТП на пересечении Яхтенной и Богатырского

На пересечении Яхтенной улицы и Богатырского проспекта произошло ДТП. К месту аварии прибыли все службы.
Авария случилась в среду, 17 ноября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, МЧС и реанимации. На кадрах видно, что спасатели столпились у остановки общественного транспорта.
Кто стал участником происшествия, не сообщается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе водитель сбил пятиклассницу на регулируемом пешеходном переходе, когда девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате девочка попала в больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии. Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД ранее за 2021 год не привлекался.