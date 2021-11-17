Реанимация и спасатели прибыли к ДТП на пересечении Яхтенной и Богатырского

Реанимация и спасатели прибыли к ДТП на пересечении Яхтенной и Богатырского
ДТП на пересечении Яхтенной улицы и Богатырского проспекта. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении Яхтенной улицы и Богатырского проспекта произошло ДТП. К месту аварии прибыли все службы.

Авария случилась в среду, 17 ноября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, МЧС и реанимации. На кадрах видно, что спасатели столпились у остановки общественного транспорта.

Кто стал участником происшествия, не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе водитель сбил пятиклассницу на регулируемом пешеходном переходе, когда девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате девочка попала в больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии. Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД ранее за 2021 год не привлекался.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Житель Кудрово убил жену в машине, попрощался со знакомой и получил ранение в висок
Житель Кудрово убил жену в машине, попрощался со знакомой и получил ранение в висок
Ученые определили продукты, ухудшающие работу мозга
Ученые определили продукты, ухудшающие работу мозга
Житель Новгородской области врезался в столб на Песочном шоссе в Петербурге
Житель Новгородской области врезался в столб на Песочном шоссе в Петербурге
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов: Петербург укрепляет партнерские связи с Сербией на всех уровнях
В петербургском парке Авиаторов утеплили молодые деревья перед наступающими ...
Глава Роспотребнадзора: в правительстве обсуждают введение QR-кодов по ...
Мошенники переоформили на себя квартиру актрисы Клюки и продали ее
Метеоролог рассказал, когда в Петербург придут кусачие морозы
Бузова находится под наблюдением врачей из-за травмы руки
В Роспотребнадзоре пояснили, что является показателем иммунного статуса от ...
На Громова тушили трехкомнатную квартиру