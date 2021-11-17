«Закончил аренду»: каршеринг вылетел на встречку и врезался в бордюр на Летчика Паршина

&#171;Закончил аренду&#187;: каршеринг вылетел на встречку и врезался в бордюр на Летчика Паршина
ДТП с каршерингом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередное ДТП с каршерингом произошло на улице Летчика Паршина. На этот раз пострадал только арендованный автомобиль.

Дорожный инцидент случилась в среду, 17 ноября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Каршеринг закончил аренду», — прокомментировал автор записи.

Судя по кадрам, водитель арендованного авто не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего машину вынесло на полосу встречного движения и развернуло. В результате полета легковушка врезалась в бордюр.

Точные причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении Яхтенной улицы и Богатырского проспекта произошло ДТП. К месту аварии прибыли сотрудники дорожной полиции, МЧС и реанимации.

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