В Петербурге и Ленобласти завели более 50 дел о подделке ковидных документов

В Петербурге и Ленобласти завели более 50 дел о подделке ковидных документов
До суда пока не дошло ни одно дело. Фото: pixabay

Десятки человек попадаются с фальшивыми сертификатами о вакцинации и ненастоящими справками о результатах ПРЦ-тестов.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области расследуется 51 уголовное дело о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и справок о результатах ПРЦ-тестов. Об этом сегодня, 17 ноября, пишет ТАСС, ссылаясь на данные ГУ МВД по городу и региону.

На данный момент ни одно из дел не добралось до суда – они находятся в производстве дознавателей и следователей. Напоминаем, что попавшихся с липовыми документами может ждать лишение свободы сроком до двух лет или же принудительные работы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга предупредили об уголовной ответственности за подделку QR-кодов. Ответственность предусматривают по трем статьям Уголовного кодекса.

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