Пожилая петербурженка получила 75 тыс. рублей после падения на скользкой дороге

Пожилая петербурженка получила 75 тыс. рублей после падения на скользкой дороге
Уборка снега прошлой зимой. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В случившемся обвинили арендатора магазина неподалеку.

В Санкт-Петербурге пенсионерка получит 75 тысяч рублей после падения на скользкой дороге. Об этом сообщили в пресс-службе прокураты города.

Инцидент, в результате которого пострадала 78-летняя женщина, случился в январе 2021 года. После падения пенсионерка повредила руку. В произошедшем обвинили магазин, который должен был следить за качеством уборки у здания. Компания признала свою вину и согласилась выплатить компенсацию морального вреда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что травмированная петербурженка отсудила 334 тысячи рублей за скользкие дорожки. Суд взыскал в пользу пострадавшей 15 тысяч рублей утраченного заработка, 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 19,4 тысячи за оплату адвоката.

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