В Петербурге каждый год рождается 200 недоношенных малышей

Обычно такие дети появляются на свет на сроке от 22 до 36 недель.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина назвала процент детей, которые рождаются недоношенными. Он составляет от 5,5 до 6%. Об этом сообщает пресс-службе детского омбудсмена.

Ежегодно с аномально низкой массой тела рождается около 200 малышей. Обычно они появляются на свет раньше времени – на сроке от 22 до 36 недель.

«Выживаемость самых маленьких деток, весом до 1 килограмма, благодаря развитию высоких медицинских технологий составляет сегодня 82%»,

— уточняет пресс-служба Анны Митяниной.

В мире недоношенным рождается каждый десятый малыш. Напоминаем, что недавно был зафиксирован шокирующий рекорд – на свет появился малыш весом всего 420 граммов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге снизилась рождаемость и повысилась смертность.