В Роспотребнадзоре пояснили, что является показателем иммунного статуса от COVID-19

Пока что есть слишком много сомнений насчет защищенности людей с антителами.

В Роспотребнадзоре обсуждают вопрос, связанный с выдачей QR-кодов людям, у которых есть антитела, но нет бумаг, подтверждающих перенесенное заболевание. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Эксперт отметили, что ученые со всего мира спорят о том, какой уровень антител говорит о защищенности того или иного человека. Поэтому непонятно, можно ли людям с антителами выдавать пропуска для беспрепятственного посещения общественных пространств и заведений.

«Показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтверждённым диагнозом»,

— добавили в Роспотребнадзоре.

Вопрос, тем не менее, остается открытым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил о необходимости увеличить скорость тестирования на COVID.