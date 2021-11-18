Между Кронштадтом и Петербургом в 2023 году начнут ходить скоростные катамараны

Между Кронштадтом и Петербургом в 2023 году начнут ходить скоростные катамараны. Фото: pixabay.com

Между Кронштадтом и Петербургом в 2023 году начнут ходить скоростные катамараны. Фото: pixabay.com

Из Северной Столицы на «Остров фортов» в Кронштадте в 2023 году можно будет отправиться на скоростной катамаране.

На «Транспортной неделе 2021» в Москве вчера, 17 ноября, судоходная компания ООО «Нева Тревел», которая является партнером проекта «Остров фортов», подписала договор лизинга с АО «ГТЛК», по которому будет осуществляться строительство инновационных для России скоростных пассажирских катамаранов. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу АНО «Остров фортов».

Запустить катамараны планируется в 2023 году. Новый транспорт адаптирован для работы в Санкт-Петербурге. Его спроектировали, учитывая низкие пролеты мостов, минимальное волнообразования в условиях интенсивного речного судоходства и возможность выхода в Финский залив.

«Строительство серии катамаранов проекта «Котлин» будет вестись на судостроительной верфи АО «СНСЗ». Серийно такие суда в новейшей истории страны ещё не выпускались. Судно позволяет перевозить с комфортом более 150 человек», — отметили в пресс-службе АНО «Остров фортов».

Кроме того, инновационные судна оборудуют смотровыми площадками и панорамным остеклением.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что строительство скоростной трассы между Петербургом и Москвой должно быть завершено к концу 2023 года. Он добавил, что все узкие места на трассе Москва — Петербург, той что уже построена, были расширены. Теперь по ней можно доехать за пять часов.