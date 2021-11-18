На КАД собрался «паровозик» из семи машин

Сегодня утром на внутреннем кольце КАД случилось массовое ДТП, в которое попали семь автомобилей.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, все произошло на внутреннем кольце в районе развязки с проспектом Косыгина. В левой полосе друг за другом столкнулись семь машин.

«Очередной утренний состав из 7 вагонов , собрался по старой утренней традиции на участке внутреннего кольца КАД», — шутит автор публикации.

В трех километрах от места ДТП «паровозик» устроили еще три автомобиля, и тоже в левой полосе.

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД. Предварительно, в аварии никто не пострадал.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», аварии затруднили движение на внутреннем кольце. Участок выделен красным цветом.

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