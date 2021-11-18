На КАД собрался «паровозик» из семи машин

На КАД собрался &#171;паровозик&#187; из семи машин
Место ДТП. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня утром на внутреннем кольце КАД случилось массовое ДТП, в которое попали семь автомобилей.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, все произошло на внутреннем кольце в районе развязки с проспектом Косыгина. В левой полосе друг за другом столкнулись семь машин.

«Очередной утренний состав из 7 вагонов , собрался по старой утренней традиции на участке внутреннего кольца КАД», — шутит автор публикации.

В трех километрах от места ДТП «паровозик» устроили еще три автомобиля, и тоже в левой полосе.

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД. Предварительно, в аварии никто не пострадал.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», аварии затруднили движение на внутреннем кольце. Участок выделен красным цветом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пенсионер насмерть сбил пенсионерку и с приступом астмы попал в больницу.

кад массовое дтп новости СПб паровозик


 

Новости партнеров
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Петербург на глазах Беглова потерял
Петербург на глазах Беглова потерял "Севкабель" и его налоги
Пожилые получают QR-коды иначе
Пожилые получают QR-коды иначе
Житель Кудрово убил жену в машине, попрощался со знакомой и получил ранение в висок
Житель Кудрово убил жену в машине, попрощался со знакомой и получил ранение в висок
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАД собрался «паровозик» из семи машин
Из-за пандемии пассажиропоток петербургского метро упал на 21%
В пансионате Ленобласти погибла 97-летняя женщина, упав с инвалидной ...
За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов больше чем на 8 млн рублей
В Петербурге проводят конкурс по оформлению сада Жореса Алферова
В Ленобласти пенсионер насмерть сбил пенсионерку и с приступом астмы попал ...
Мошенницу, скрывавшуюся более 10 лет из-за похищения 640 тысяч долларов в ...
Возбуждено уголовное дело на петербурженку, откусившую мочку уха своей матери