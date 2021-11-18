Президент России в четверг проведет совещание по социальным вопросам

Президент России в четверг проведет совещание по социальным вопросам. Фото: kremlin.ru

Президент России в четверг проведет совещание по социальным вопросам. Фото: kremlin.ru

Около 15 часов дня президент России Владимир Путин приедет в МИД на расширенное заседание коллегии.

Сегодня, 18 ноября примерно в 15 часов президент России Владимир Путин проведет совещание по социальным вопросам. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин приедет в Министерство иностранных дел России около 15:00 на расширенное заседание коллегии.

«Будет объемное выступление президента в открытой части. Конечно, в текущем периоде, полном кризисных ситуаций, турбуленций, роль МИД существенно возросла и, действительно, представляет особую важность. Именно об этом сегодня пойдет речь на расширенном заседании коллегии», — отметил пресс-секретарь.

Песков заявил, что после заседания Путин вернется в Кремль, где проведет «ряд рабочих встреч» и важное совещание по социальным вопросам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению президента России скорость проведения тестирований на наличие коронавирусной инфекции нужно увеличить.