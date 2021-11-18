Президент России в четверг проведет совещание по социальным вопросам

Президент России в четверг проведет совещание по социальным вопросам
Президент России в четверг проведет совещание по социальным вопросам. Фото: kremlin.ru

Около 15 часов дня президент России Владимир Путин приедет в МИД на расширенное заседание коллегии.

Сегодня, 18 ноября примерно в 15 часов президент России Владимир Путин проведет совещание по социальным вопросам. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин приедет в Министерство иностранных дел России около 15:00 на расширенное заседание коллегии.

«Будет объемное выступление президента в открытой части. Конечно, в текущем периоде, полном кризисных ситуаций, турбуленций, роль МИД существенно возросла и, действительно, представляет особую важность. Именно об этом сегодня пойдет речь на расширенном заседании коллегии», — отметил пресс-секретарь.

Песков заявил, что после заседания Путин вернется в Кремль, где проведет «ряд рабочих встреч» и важное совещание по социальным вопросам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению президента России скорость проведения тестирований на наличие коронавирусной инфекции нужно увеличить.

владимир путин Дмитрий Песков заседание правительства кремль Россия


 

Новости партнеров
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент России в четверг проведет совещание по социальным вопросам
В Петербурге сократили количество коронавирусных коек
Система QR-кодов в три раза снизила посещаемость в музеях Петербурга
Новогодний праздник в Кремле для детей отменен из-за ситуации с COVID-19
Ученые доказали, что ношение масок на 53% снижает риски заболеть коронавирусом
Есть предположения, что для получения QR-кода будет необходимо иметь от 350 ...
В правительстве утвердили тарифы на эвакуацию автомобилей в Петербурге
Суд рассмотрит дело о нападении водителя соцтакси на пожилую пассажирку в ...