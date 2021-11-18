Сына-расчленителя, отправившего в плаванье по Смоленке останки отца, арестовали

Сына-расчленителя, отправившего в плаванье по Смоленке останки отца, арестовали
Генералов признает свою вину. Фото: скриншот Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Мужчина полностью признает свою вину.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Алексея Генералова, обвиняемого в убийстве отца. Он пробудет в СИЗО до 15 января 2022 года. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По предварительным данным, убийство случилось не позднее 16 ноября в квартире на Новосмоленской набережной. Между родственника возник конфликт, в ходе которого Алексей выстрелил отцу в голову. После этого подозреваемый расчленил тело родителя, разложил останки по пакетам и выбросил их в реку Смоленка.

Сумки с неприятным сюрпризом обнаружили рабочие, укреплявшие набережную реки. Сначала было найдено туловище, голова и рука, а затем из воды доставили оставшиеся части тела.

Алексей Генералов признает свою вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из Смоленки выловили вторую сумку с расчлененным мужчиной.

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