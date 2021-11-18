Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению COVID-19
Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В методичке в том числе говорится об особенности применения «Спутника Лайт».

Министерство здравоохранения России выпустило обновленные временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщается в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что над версией 13.1 работали ведущие ученые, которые учли все накопленные научные и клинические данные. В документ внесены уточнения в рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, а также требования к его качеству.

Также известно, что в методичке появилась информация об особенностях применения «Спутника Лайт». Его, как говорилось ранее, рекомендуют в первую очередь для ревакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян готовы прививать от коронавируса в Финляндии, но не всех.

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