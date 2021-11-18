Серов спустя месяц лечения ковида выписывается из больницы

Артист угодил в больницу еще в начале октября 2021 года.

Певец Александр Серов уже в пятницу, 19 ноября, выпишется из больницы. Артист больше месяца боролся с коронавирусом и наконец готов вернуться домой. Об этом сообщает «Москва.ру».

Концертный директор Серова не стал уточнять, каково самочувствие артиста. Вполне возможно, что ему потребуется еще время на восстановление. Ранее дочь музыканта в Instagram уверяла, что родственники настроены оптимистично и верят, что Александр скоро поправится.

Напоминаем, что продюсер Игорь Крутой, комментируя болезнь Серова, отмечал, что коллега и друг не хотел делать прививку. Крутой полагает, что именно поэтому артист болел настолько серьезно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тяжелобольной певец Серов перестал выходить на связь. В какой-то момент состояние Серова настолько ухудшилось, что его перевели в реанимацию, где он лежал под кислородной маской с 75% поражением легких. Композитор Игорь Крутой, давний друг музыканта, просил поклонников Серова помолиться за него.