70% россиян считает свое материальное положение трудным

70% россиян считает свое материальное положение трудным
70% россиян считает свое материальное положение трудным. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Две трети жителей России пожаловались на финансовые трудности. Больше всего недовольства этот вопрос вызывает у людей в возрасте 51-65 лет и жителей поселков, деревень.

Большая часть россиян не довольны финансами, которыми располагают. Группа людей в составе 70% хотела бы улучшить свое материальное положение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса Центра исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ.

С 2020 года ситуация с деньгами в России немного ухудшилась. В прошлом году о трудном материальном положении заявляли 66 процентов участников исследования, в то время как сейчас недовольных финансовой частью стало две трети от всех опрошенных. О возможности легко или очень легко удовлетворять основные потребности с помощью месячного дохода семьи рассказали 29 процентов.

Одновременно выросла доля тех, кто надеется на улучшение личной ситуации с 10% до 24%.Ухудшения ситуации ожидает 21 процент респондентов, а 44 процента уверены, в их жизни в плане материальной обеспеченности ничего не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в будущем 2022 году минимальная заработная плата петербуржцев составит 21 тысячу 500 рублей.

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