В 2022 году минимальная зарплата петербуржца превысит 21 тысячу рублей

В следующем 2022 году минимальная заработная плата составит 21 тысячу 500 рублей. Таким образом, по сравнению с 2020годом увеличится на 2 тысячи.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании в Законодательном собрании заявил, что минимальная заработная плата у петербуржцев поднимется. Об этом пишет АБН.

В 2022 году минимальный заработок жителя Петербурга превысит 21 тысячу. По словам губернатора города, эта прибавка превышает инфляции.

В 2021 году минимальная зарплата в Северной столице составляла 19 190 рублей. С начала октября она была повышена до 19 650 рублей.

С 2022 года более 20% расходов планируется вкладывать в развитие Петербурга. На социальные нужды Северной столицы планируется потратить 603 млрд рублей . На прямые выплаты в бюджет заложено 317 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявляются нерабочие дни с сохранением заработной платы., но по мнению специалиста, в документе не прописаны все исключения.