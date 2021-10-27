В 2022 году минимальная зарплата петербуржца превысит 21 тысячу рублей

В 2022 году минимальная зарплата петербуржца превысит 21 тысячу рублей
В 2022 году минимальная зарплата петербуржца превысит 21 тысячу. Фото: pixabay.com

В следующем 2022 году минимальная заработная плата составит 21 тысячу 500 рублей. Таким образом, по сравнению с 2020годом увеличится на 2 тысячи.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании в Законодательном собрании заявил, что минимальная заработная плата у петербуржцев поднимется. Об этом пишет АБН.

В 2022 году минимальный заработок жителя Петербурга превысит 21 тысячу. По словам губернатора города, эта прибавка превышает инфляции.

В 2021 году минимальная зарплата в Северной столице составляла 19 190 рублей. С начала октября она была повышена до 19 650 рублей.

С 2022 года более 20% расходов планируется вкладывать в развитие Петербурга. На социальные нужды Северной столицы планируется потратить 603 млрд рублей . На прямые выплаты в бюджет заложено 317 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявляются нерабочие дни с сохранением заработной платы., но по мнению специалиста, в документе не прописаны все исключения.

Александр Беглов законодательное собрание зарплата ленобласть минимальная зарплата новости СПб


 

Новости партнеров
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Какой орех снизит давление и уровень
Какой орех снизит давление и уровень "плохого" холестерина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В 2022 году минимальная зарплата петербуржца превысит 21 тысячу рублей
Redmi Note 11: все, что известно о новом смартфоне
Setl Group сдал девятую очередь жилого комплекса «Чистое небо»
Спикер петербургского ЗакСа призвал депутатов поддержать «бюджет ...
За прошедшую неделю в Петербурге ГАТИ начислила штрафов на 14 миллионов
Росгвардейцы задержали агрессивных петербуржцев, избивших работников отелей
«Не настоящая немка»: Меркель и ее промахи на посту канцлера
Двоих мужчин отправили в колонию за похищение гендиректора в Петербурге