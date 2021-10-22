Специалист разъяснил вопрос о зарплате сотрудников в «нерабочие дни»

Юрист разъяснил все нюансы нового Указа президента России, согласно которому в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявляются нерабочие дни с сохранением заработной платы. По мнению специалиста, в документе не прописаны все исключения. Об этом сообщает Peterburg2 со ссылкой на SuperJob.

Новый Указ Владимира Путина издан в соответствии со статьей о «главенстве президента» и статьей 112 Трудового кодекса, которая гласит о нерабочих праздничных днях в России. По мнению юриста, в документе нового Указа не подразумеваются именно нерабочие праздничные дни. Работодатель сам принимает решение сколько сотрудников оставлять для работы в определенные дни, но также обязан выплатить деньги тем, кто не будет присутствовать на работе в этот период. Тогда логично исходить из того, сколько бы работник заработал за это время, если бы продолжал работу.

Однако, тогда встает вопрос о справедливости заработной платы тем, кто все-таки будет работать и тем, кто не будет, но все равно не потеряет деньги. В таком случае работодатель может определить отдельную компенсационную выплату для тех, кто выйдет на работу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге 55% компаний будут работать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Каждая третья петербургская организация (36%) и так работает все дни, включая государственные праздники