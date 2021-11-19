МКБ повысил ставку по накопительному счету до 7,75% годовых

Московский кредитный банк (МКБ) увеличил доходность накопительного счета для новых и действующих розничных клиентов до 7,75% годовых.

Такая ставка действуют при размещении на счете до 750 тыс. рублей и совершении транзакций картами МКБ на сумму от 20 тыс. рублей в месяц.

Условия по начислению процентов не изменяются. Пополнять счет и снимать средства можно без потери процентов в любой момент по желанию клиента.

Если у пользователя остаток по счету превышает 750 тыс. рублей или отсутствуют транзакции по картам МКБ, по накопительному счету действует минимальная ставка — 5,75%.

Накопительный счет можно открыть как в офисе банка, так и дистанционно через «МКБ Онлайн». В приложении и интернет-банке клиент может открыть до пяти накопительных счетов и привязать их к определенным целям накопления: отправиться в путешествие, купить новый автомобиль или просто устроить обновление гардероба. Сервис помогает не только отложить деньги, но и приумножить свои вложения. Процентная ставка начисляется по суммарному объему средств, хранящихся на всех накопительных счетах клиента.

Подробные условия и тарифы при оформлении накопительного счета доступны на сайте МКБ.