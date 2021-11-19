Полицейские задержали двух женщин, обокравших 78-летнюю жительницу Колпино

Полицейские задержали двух женщин, обокравших 78-летнюю жительницу Колпино
Пенсионерка лишилась 1,3 млн рублей. Фото: Pixabay

Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.

В Смоленской области полицейские задержали двух женщин, которые подозреваются в краже 1,3 миллионов рублей у 78-летней жительницы Колпино. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О краже пожилая женщина заявила еще в июне 2021 года. Она предположила, что деньги украли злоумышленницы, представившиеся сотрудницами медицинского центра.

Подозреваемых нашли в городе Рославе Смоленской области. На данный момент задержаны женщины 39 и 49 лет. В отношении них возбудили уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца спустя 21 год задержали за смертельное избиение отца. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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