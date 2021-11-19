ДТП на Старо-Петергофском спровоцировало трамвайную пробку

Вечером 19 ноября в Петербурге на Старо-Петергофском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.
В результате аварии образовалась трамвайная пробка. Судя по всему, пассажиром общественного транспорта придется искать альтернативный маршрут.
«Авария на Старо-Петергофском в сторону Нарвской. Проезд по встречке. Трамваи стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись две легковушки.
Подробности ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.