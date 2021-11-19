ДТП на Старо-Петергофском спровоцировало трамвайную пробку

ДТП на Старо-Петергофском спровоцировало трамвайную пробку
Дорожный инцидент случился на Старо-Петергофском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 19 ноября в Петербурге на Старо-Петергофском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

В результате аварии образовалась трамвайная пробка. Судя по всему, пассажиром общественного транспорта придется искать альтернативный маршрут.

«Авария на Старо-Петергофском в сторону Нарвской. Проезд по встречке. Трамваи стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись две легковушки.

Подробности ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

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