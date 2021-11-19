Прокуратура проводит проверку после гибели рабочего ГЭС в реке Свирь

Прокуратура проводит проверку после гибели рабочего ГЭС в реке Свирь
Прокуратура проведет проверку. Фото: Pixabay

Подпорожской городской прокуратурой инициирована проверка по обстоятельствам несчастного случая на производстве, произошедшего на Верхне-Свирской ГЭС с участием четырех работников ООО «ССМ».

Как сообщили в ведомстве, в непосредственной близости от Верхне-Свирской ГЭС опрокинулась лодка с четырьмя работниками ООО «ССМ». В результате происшествия погиб 36-летний мужчина, еще один человек пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у Южного побережья Сахалина в охотском море вчера вечером перевернулась лодка с туристами, после чего они сами доплыли доплыли до берега. Потерпевших бедствие забрал корабль с пограничниками.

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