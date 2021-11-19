Филиппины получили еще одну партию «Спутника V»

Филиппины получили из России дополнительную партию вакцин «Спутник Лайт» и Спутник V».

Как сообщает Филиппинское агентство новостей, препараты, приобретенные правительством Филиппин, доставлены авиарейсом в Манилу.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.