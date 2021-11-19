В центре Гамалеи Создатель «Спутника V» рассказали о пользе комбинирования зарубежных и российских вакцин

Ведущий сотрудник центра им. Гамалеи, один из разработчиков вакцины «Спутник V» Дмитрий Щебляков заявил, допуск зарубежных вакцин от коронавируса в Россию возможен, так как комбинации различных вакцинных препаратов могут приносить хорошие результаты по защите от ковида.

«Конечно. Мое мнение — чем больше вакцин, тем лучше», — приводит его слова ТАСС.

Так он ответил на вопрос, стоит ли официально открыть возможность в России прививаться другими препаратами.

С начала пандемии в России выявлено 9 257 068 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 261 589 летальных исходов, выздоровели 7 956 254 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге рассказали, каков процент вакцинированных среди госпитализированных пациентов, болеющих коронавирусом. Врачи полагают, что число будет расти и это вполне нормально.