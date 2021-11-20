В мире коронавирусом заболело 256,6 млн человек

За всю пандемию наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии. Фото: Pixabay

За всю пандемию наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии. Фото: Pixabay

В мире по данным на утро 20 ноября выявленных случаев коронавируса насчитывается 256 678 601. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

За время пандемии, согласно последним данным, число умерших из-за последствий ковида и пневмонии достигло 5 139 976.

Странами-лидерами по заболеваемости за последний месяц остаются США (2 185 394 случаев за месяц), Великобритания (1 090 875) и Россия (1 057 942).

За всю пандемию наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии.

Больше всего заразившихся и скончавшихся с начала пандемии насчитывается в Соединенных Штатах, где суммарно подтверждено 47 660 375 случаев COVID-19, а количество смертей выросло до 770 691.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 34 489 623, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 465 082 человека.

На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 003 317 заболевших, умерло 612 370 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю.