В Сети рассказали о потасовке на Садовой

В ночь на 21 ноября на Садовой улице в Петербурге произошла серьезная потасовка.

«Серьезная драка произошла на Садовой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы опубликовали в Сети фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видны автомобили полиции и машину скорой помощи. Пользователь Сети отметил, что человек лежал на Невском проспекте «напротив Гостинки», а вокруг «бегали» сотрудники экстренных служб. Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна.