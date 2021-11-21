Спасатели деблокировали пострадавших в ДТП в Ленобласти

Утром 21 ноября в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором есть пострадавшие.

Сообщение о ДТП поступило в 05:20 мск. Дорожный инцидент случился в Кингисеппском районе на трассе А-180, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работала дежурная смена 124 пожарной части противопожарной службы Ленобласти. В ликвидации последствий ДТП участвовали четыре человека и одна единица техники.

В ходе ликвидации последствий аварии спасателями была произведена деблокировка пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с пикапом на Лиговском проспекте пострадали пять человек. Состояние одного из госпитализированных оценивается как критическое.