Спасатели деблокировали пострадавших в ДТП в Ленобласти

Утром 21 ноября в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором есть пострадавшие.
Сообщение о ДТП поступило в 05:20 мск. Дорожный инцидент случился в Кингисеппском районе на трассе А-180, сообщили в ГУ МЧС по региону.
На месте происшествия работала дежурная смена 124 пожарной части противопожарной службы Ленобласти. В ликвидации последствий ДТП участвовали четыре человека и одна единица техники.
В ходе ликвидации последствий аварии спасателями была произведена деблокировка пострадавших.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с пикапом на Лиговском проспекте пострадали пять человек. Состояние одного из госпитализированных оценивается как критическое.