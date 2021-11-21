Литературный критик Мариэтта Чудакова умерла от COVID

Ушла из жизни литературный критик Мариэтта Чудакова. Женщина скончалась в медицинском учреждении после перенесенного коронавируса в возрасте 84 лет.

Об этом рассказала ее дочь Мария Чудакова.

Мариэтта Чудакова является известным филологом, литературоведом, а также автором исследовательских работ о творчестве Евгения Замятина, Михаила Булгакова, Михаила Зощенко. Кроме этого, Чудакова была ответственным редактор Тыняновских сборников. Еще с 1985 года она начала свою преподавательскую деятельность в стенах Литературного института имени Горького.

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