Литературный критик Мариэтта Чудакова умерла от COVID

Литературный критик Мариэтта Чудакова умерла от COVID
Мариэтта Чудакова скончалась от ковида. Фото: pixabay.com

Ушла из жизни литературный критик Мариэтта Чудакова. Женщина скончалась в медицинском учреждении после перенесенного коронавируса в возрасте 84 лет.

Об этом рассказала ее дочь Мария Чудакова.

Мариэтта Чудакова является известным филологом, литературоведом, а также автором исследовательских работ о творчестве Евгения Замятина, Михаила Булгакова, Михаила Зощенко. Кроме этого, Чудакова была ответственным редактор Тыняновских сборников. Еще с 1985 года она начала свою преподавательскую деятельность в стенах Литературного института имени Горького.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Заслуженный артист России Игорь Бондаренко скончался после продолжительной борьбы с раком. Также артиста зритель может знать по роли в сериале «Реальные пацаны».

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