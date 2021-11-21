«Форд» и BMW столкнулись в Петергофе

В воскресенье, 21 ноября, в Петродворцовом районе Петербурга произошло ДТП с двумя иномарками.
По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить «Форд» и BMW.
В группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано видео с места происшествия.
«Форд, возможно, не пустил BMW. В сторону старого Петергофа зелёный горит дольше», — предположили пользователи Сети.
Информации о пострадавших не поступало.
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