В Петербурге за 9 месяцев произошло 75 ДТП с самокатчиками

Больше всего ДТП с самокатами в Москве и Петербурге. Фото: Pixabay

Больше всего ДТП с самокатами в Москве и Петербурге. Фото: Pixabay

Обгоняет Петербург в этом антирейтинге только Москва. Там случилось 99 инцидентов, в которых приняли участие самокатчики.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МВД РФ. В целом по стране с начала 2021 года зафиксировано свыше 400 аналогичных аварий.

Рекордсменом по числу таких ДТП также стал Краснодарский край — 30 дорожных происшествий, немногим меньше в Свердловской области — 27.

В общей сложности за 9 месяцев в РФ случилось 416 инцидентов, в которых люди передвигались на средствах индивидуальной мобильности. Погибло при этом 10 граждан, один из них в Петербурге. Ещё 438 получили различные травмы.

Более всего подобные ДТП происходят на пешеходных переходах, перекрёстках и на выезде с прилегающей к дороге территории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электросамокатчик врезался в машину на проспекте Сизова.