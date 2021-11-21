Мужчина, чье тело выпало из багажника при ДТП, был убит из мести

Одному из подозреваемых 23 года, а второму - уроженцу Луганской области - 26 лет. Фото: pixabay

Одному из подозреваемых 23 года, а второму - уроженцу Луганской области - 26 лет. Фото: pixabay

Задержанные за убийство мужчины, тело которого выпало из багажника после ДТП на трассе «Сортавала» в Ленобласти, рассказали о своих мотивах.

Как сообщает 47news, предполагаемых убийц жителя Петербурга задержали накануне вечером в доме на улице Большая Зеленина. Одному из них 23 года, а второму — уроженцу Луганской области — 26 лет. Оба безработные, жили на чердаке дома, где были задержаны.

По данным издания, они напали на 50-летнего уроженца Еревана посреди ночи 20 ноября в гараже на Лабораторной улице. Мужчина погиб от ножевых ранений. Предварительно, подозреваемые были пьяны. Чтобы вывезти тело, они позвали трезвого знакомого на автомобиле «Митсубиши Галант». Перед отъездом они решили скрыть улики и подожгли гараж. Закопать труп они собирались под Приозерском.

Сообщается, что на мужчину напали из мести: якобы он избил подозреваемого, который из Луганской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время ДТП на «Сортавале» из багажника машины выпал труп.