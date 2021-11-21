Подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого выпало из багажника при ДТП, оказался людоедом

Во время беседы с правоохранителями один из тройки задержанных признался в людоедстве. Фото: pixabay

Во время беседы с правоохранителями один из тройки задержанных признался в людоедстве. Фото: pixabay

Задержанный за убийство петербуржца, труп которого вылетел из багажника после ДТП на трассе «Сортавала» в Ленобласти, признался в людоедстве и убийстве другого человека.

Как сообщает 47news, во время беседы с правоохранителями один из тройки задержанных признался, что давно хотел убить человека и попробовать его на вкус. По словам 23-летнего подозреваемого, он долго боялся это сделать, но все же решился и в сентябре 2020 года в парке Сосновка зарезал 38-летнего мужчину. Когда тот умер, он попробовал его кровь и мясо на вкус, пишет издание. Перед тем, как спрятать его тело в дренажной трубе, он отрезал ему язык, а после сварил его дома.

«Когда язык сварился, я его попробовал, но он мне не понравился. Наверное, другая часть тела мне бы понравилась», — заявил задержанный.

Напомним, на месте ДТП на «Сортавале» нашли тело 50-летнего мужчины с перерезанным горлом. Выяснилось, что труп выпал из багажника разбитой иномарки «Митсубиши Галант». Из машины выскочили трое и убежали в лес. Вскоре их нашли и задержали. Они убили петербуржца в гараже и собирались закопать тело в лесу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина, чье тело выпало из багажника при ДТП, был убит из мести.