В Ломоносове горит двухэтажный дом на улице Дегтярева

В Ломоносове горит двухэтажный дом на улице Дегтярева
В Ломоносове горит двухэтажный дом на улице Дегтярева. Фото: "Google.Карты"

В Курортном районе Петербурге еще одно возгорание за сутки. Снова горит двухэтажный, но на этот раз жилой дом в Ломоносове.

В городе Ломоносов на улице Дегтярева, 21 горит жилой дом 20х22 метров.

В службу МЧС сообщение поступило в 06:08. Сейчас спасатели продолжают бороться с огнем. Как удалось выяснить, в двухэтажном жилом доме горит обстановка на площади 30 кв.метров.

К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава.

На данный момент сведений о пострадавших нет, но работа над деталями происшествия продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что также в Курортном районе Петербурга в ночь с 21 на 22 ноября горело заброшенное двухэтажное здание. В результате происшествия погибли два человека. Сообщение в экстренные службы поступило около 01:37. Пожар тушили более двух с половиной часов.

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