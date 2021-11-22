В Адмиралтейском районе сбили четвероклассника, перебегавшего дорогу

В Адмиралтейском районе был сбит четвероклассник, перебегавший дорогу. Фото: "Яндекс.Карты"

В Адмиралтейском районе был сбит четвероклассник, перебегавший дорогу. Фото: "Яндекс.Карты"

В Адмиралтейском районе автомобиль сбил четвероклассника, когда тот перебегал дорогу в неположеном месте.

Вчера, 21 ноября, около двух часов дня у дома 11 по Спасскому переулку автомобиль сбил ребенка. Как стало известно Gazeta.SPB, пострадавший был госпитализирован в детскую городскую больницу №19 в состоянии средней тяжести с закрытым переломом костей левой голени.

Водитель двигался по Спасскому переулку от Садовой улицы в сторону набережной канала Грибоедова. Ребенок перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения.

За автомобилем, который сбил мальчика, числится 15 административных штрафов, по сведениям ГИБДД. Однако сам ребенок перебегал дорогу там, где не предназначен пешеходный переход. Проверка инцидента продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе Петербурга произошло преступление сексуального характера, которое было совершено в отношении несовершеннолетнего мальчика.