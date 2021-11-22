В 2021 году ВОЗ предложила приводить информацию об антителах к шкале BAU

В 2021 году ВОЗ предложила приводить информацию об антителах к шкале BAU. Фото: Pixabay

В 2021 году ВОЗ предложила приводить информацию об антителах к шкале BAU. Фото: Pixabay

В 2021 году ВОЗ предложила приводить информацию об антителах к единой шкале, именуемой BAU, но не все пациенты и врачи знают о такой системе.

Согласно приказу, который вышел в июле, в России все лаборатории должны перейти на пересчет. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал терапевт Сергей Шубин. По его словам многие врачи и пациенты не знают о единой шкале BAU.

Стандарт BAU, по словам эксперта, в будущем поможет определять, кому нужно делать прививку от коронавируса, а у кого антител достаточно.

Шубин считает, что сдавать тест на антитела нужно для того, чтобы стать частью большой статистики.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга ждут официального распоряжение Минздрава или правительства России, чтобы выдавать QR-коды по тесту на антитела. В ведомстве отметили, что нужно разобраться, каков должен быть титр антител, чтобы человека можно было считать переболевшим.