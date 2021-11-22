В Ленобласти за сутки COVID подхватили 435 человек

В Ленинградской области зафиксировано еще 435 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 22 ноября. С начала пандемии COVID-19 заразились 87 267 человек. Побороть болезнь не смогли еще 18 человек, за все время пандемии скончались 2 730 инфицированных COVID-19. Выздоровели еще 416 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 26 месте. Петербург находится на втором — 2 215 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 2 786 человек. Третье место у Подмосковья — 1 784 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России завершается разработка препарата, способного остановить развитие COVID-19 на начальном этапе.