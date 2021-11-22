На Витебском проспекте не смогли разъехаться две иномарки

На Витебском проспекте не смогли разъехаться две иномарки
ДТП произошло на Витебском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 22 ноября, на Витебском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

«Сузуки потеснил Ланоса на Витебском проспекте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что две иномарки столкнулись недалеко от светофора.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.

авария витебский проспект дтп


 

Новости партнеров
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Витебском проспекте не смогли разъехаться две иномарки
Стали известны дата и место прощания с Ниной Руслановой
Врач рассказал, при каких условиях люди чаще всего заражаются ковидом
Число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге снизилось за выходные
Врач сравнил уровень заболеваемости между привитыми и непривитыми от ковида
РЖД и компания Siemens разработают поезд со средней скоростью 360 км/час
В Европарламенте допустили срыв запуска «Северного потока — 2»
В Приморском районе при строительстве повредили газопровод