На Витебском проспекте не смогли разъехаться две иномарки

В понедельник, 22 ноября, на Витебском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

«Сузуки потеснил Ланоса на Витебском проспекте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что две иномарки столкнулись недалеко от светофора.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.