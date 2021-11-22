Петербуржцы рассказали, зачем делают заграничные прививки после «Спутника V»

Петербуржцы рассказали, зачем делают заграничные прививки после «Спутника V»
Ученые пришли к выводу, что у привитых в пять раз меньше вероятность заразиться ковидом по сравнению с тем, кто не вакцинировался. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Российские вакцины до сих пор не одобрены ВОЗ, а иностранными привиться в России невозможно. В Европе российскую вакцину «Спутник V» признают только в нескольких странах: это Хорватия, Кипр, Греция, Болгария и Эстония.

В остальных странах признаются только вакцины, одобренные для использования в ЕС и странах Шенгена: это Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

С отечественными прививками путешествовать и передвигаться по Европе почти не представляется возможным. Поэтому всё больше граждан РФ находят способы дополнительно получить дозу иностранной вакцины. Популярными направлениями для, так называемого, вакцинного туризма среди россиян являются: Сербия (виза не нужна), Хорватия, Греция, Армения (виза не нужна), сообщает Peterburg2.

С начала пандемии в России выявлено 9 366 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 77 случаев.

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