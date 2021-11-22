При пожаре у певицы Хлебниковой пострадали глаза

При пожаре у певицы Хлебниковой пострадали глаза
Марина Хлебникова. Фото: https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Источник в здравоохранении рассказал о состоянии певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей после пожара.

По его словам, певица дышит самостоятельно, но все еще находится в медикаментозной коме. Е

Если ей станет хуже, то ее сразу подключат к ИВЛ снова. «Никакие серьезные операции артистке не проводили. Известно, что у нее сильные ожоги век и, придя в сознание, она, вероятно, столкнется с трудностями — ей будет больно смотреть», — приводит слова источника kp.ru.

По словам хирургов, говорить о пластических операциях и пересадке кожи пока рано. Кандидат медицинских наук, хирург Илья Колышев рассказал, что сначала врачи ждут, что ткани заживут и появится рубец. «Впрочем, на лице они почти не образуются. Но все равно нельзя исключать, что веки заживут самостоятельно», — отметил он.

Пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел накануне в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Певицу поместили в реанимацию ожогового центра. Она находится на ИВЛ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения.

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