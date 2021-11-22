Спасатели потушили «однушку» на улице Маршала Тухачевского

В понедельник, 22 ноября, в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 18:22 мск. На улице Маршала Тухачевского, 23, в однокомнатной квартире общей площадью 45 кв. метра горела обстановка в прихожей на площади три квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Информации о пострадавших не поступало. Справиться с огнем удалось в 18:51 мск. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе Петербурга в городе Ломоносов ночью горел региональный памятник архитектуры. В двухэтажном размером 25×25 метров жилище горела обстановка на площади 30 квадратных метров.