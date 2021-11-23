В Кировском районе дважды напали с ножом на детей

В Кировском районе дважды напали с ножом на детей
На девочку напали в кабине лифта. Фото: pixabay
В Кировском районе Петербурга произошло сразу два разбойных нападения, в результате которых пострадали дети.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 ноября в полицию обратилась 38-летняя акушер-гинеколог. Женщина заявила, что в одном из подъездов по Дачному проспекту на ее 12-летнюю дочь напали. Неизвестный под угрозой ножа пытался обокрасть ребенка, однако преступник ничего не похитил и сбежал.
Буквально через полчаса разбойник совершил еще одно нападение. Теперь уже у подъезда по проспекту Народного Ополчения. Злоумышленник также под угрозой ножа напал на 10-летнего мальчика и отобрал у него мобильный телефон.
Уже после полуночи подозреваемого удалось задержать на Рубинштейна. Им оказался 31-летний неработающий мужчина, проживанию в поселке Ленобласти.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Подвойского женщина вонзила в сожителя нож.
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